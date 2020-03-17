В Севастополе отменили празднование годовщины Русской весны

17 марта 2020     8
В Севастополе отменили празднование годовщины Русской весны

Все массовые мероприятия численностью больше 50 человек в Севастополе отменяются, начиная с 22 часов 17 марта. Об этом сообщил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев после совместного заседания правительственной комиссии по ЧС и комиссии по санэпидемобстановке. 

Готовится Указ главы города о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он будет подписан около 17 часов вечера. 

Все концерты, спектакли и мероприятия, связанные с празднованием годовщины Русской весны, отменены. 

“Большие мероприятия, которые у нас планировались на завтра с большим привлечением людей – на тот же концерт на площади Нахимова мы ожидали 15 тысяч человек – отменены. В данных условиях, которые складываются в стране, было бы неправильно такой опасности подвергать людей”, – заявил Михаил Развожаев. 

Детские сады в Севастополе продолжат работать в прежнем режиме, но там будут усилены меры дезинфекции. Школьники на следующей неделе уйдут на весенние каникулы, и медперсонал из школ будет временно переведен в детские сады, сообщил глава города. 

В Севастополе и республике Крым не подтвердился ни один случай коронавируса: анализы всех, кого поместили под карантин, оказались отрицательными, тем не менее в регионе приняли решение ввести режим повышенной готовности. Он в том числе позволит использовать средства Резервного фонда правительства на проведение профилактических мероприятий. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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