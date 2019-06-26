В Севастополе отменили строительство рынка

Большинство жителей домов №18 по улице Колобова и №24 по Столетовскому проспекту против строительства новой продовольственной ярмарки в Гагаринском районе. Об этом они заявили в ходе встречи с начальником главного управления Вадимом Кирпичниковым.

По итогам встречи Кирпичников сообщил, что на пустыре торговых павильонов построено не будет. При этом он призвал жителей Гагаринского района объединиться и выбрать альтернативную площадку для строительства рынка.

На встрече также обсудили дальнейшую судьбу спорного участка земли, которую одни считают пустырём, а другие – придомовой территорией. Возможно на этом месте вместо ярмарки появится парковка. Правда, исходя из размеров участка, даже с учётом минимального озеленения, стоянка вместит всего 24 автомобиля. Для детального решения проблемы жителям необходимо снова собрать подписи и оформить соответствующие документы.

Источник: Вести.Севастополь