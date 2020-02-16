В Севастополе отметили годовщину вывода войск из Афганистана

В Севастополе отметили 31 годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Участники памятных торжеств возложили цветы и венки к Мемориалу героической обороны города 1941-1942 годов и к памятнику воинам-интернационалистам, приняли участие в шествии и траурном митинге.

«Дорогие севастопольцы, со дня вывода советских войск из Афганистана прошел 31 год, но память жива до сих пор. Никогда не высохнут слезы за ребят, которые не вернулись, выполняя свой воинский долг. Среди них 15 севастопольцев, мы никогда их не забудем. Это настоящие мужчины, которые отдали долг своей Родине», – в приветственной речи сказал врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В памятных мероприятиях приняли участие врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин, ветераны боевых действий, военнослужащие ЧФ и Росгвардии, представители общественных организаций и духовенства.

В памятную дату во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов была отслужена панихида по воинам, погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах на территории иностранных государств. В богослужении вместе с представителями руководства города и воинами-интернационалистами приняли участие моряки Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Росгвардии

Источник: Вести.Севастополь