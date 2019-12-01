В Севастополе отметили годовщину Синопского сражения

Годовщину последнего боя парусных флотов отметили в городе. 166 лет прошло со дня сражения под Синопом.

Русские войска под командованием Павла Нахимова за два с половиной часа разгромили турецкую эскадру. Сражение произошло на Черноморском побережье – в трёхстах километрах от Севастополя. В памятный день руководство города и флота, ветераны, моряки-черноморцы, кадеты и курсанты возложили цветы к памятнику Нахимову и почтили память прославленного адмирала.

«Мне очень хочется сказать о Нахимове особенные слова, потому что в руководстве этим боем проявились его лучшие качества как командира, как флотского офицера, он доверял своим подчиненным, он говорил: если маневр необходимо совершить в решительный момент боя без совета со мной, делайте это, будьте всегда настойчивы и мужественны в любой момент этого боя – и именно поэтому он завершился блистательно для русского оружия», – сказала в своей приветственной речи член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. «Мы сегодня возлагаем цветы к памятнику П. С. Нахимову – это как дань уважения его мужеству, героизму и в его лице героизму всей русской армии, которая во всех сражениях показывала мужество, героизм, отвагу и любовь к Родине», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

И в этот же день крымской военно-морской базе передали знамя нового образца. Командиру объединения его вручил командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Одна из сторон полотнища повторяет боевое знамя Черноморского флота. На другой стороне – уникальная геральдическая символика, крымский грифон в центре якоря. Одно из главных отличий также – форма и цвет перевязи. Обновление символа Крымской военно-морской базы приурочили к пятилетию объединения.

«Знамена всегда были и остаются символом боевого мужества нашей армии! Под сенью боевых знамен сражались русские солдаты и офицеры от петровских времен до наших дней. Боевое знамя олицетворяет собой беспредельную смелость и мужество, преданность своему народу и Родине, оно напоминает каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге – защите Отечества», – считает командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Создать боевые знамёна нового образца в рамках геральдической реформы поручил Президент страны.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь