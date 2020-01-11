В Севастополе отметили 298-летие образования прокуратуры

10 января под председательством прокурора Севастополя состоялось торжественное заседание, посвящённое 298-летию создания прокуратуры России.
В мероприятии приняли участие, глава Заксобрания Владимир Немцев, заместитель врио губернатора Светлана Пирогова, председатель городского суда Владимир Золотых, сотрудники правоохранительных и надзорных органов, ветераны прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокурор города Марк Большедворский поздравил собравшихся с профессиональным праздником, поблагодарил за службу и вклад в дело укрепления законности.
За успешную работу сотрудникам вручили подарки от Генерального прокурора России, присвоили классные чины и объявили благодарности.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь