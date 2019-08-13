В Севастополе отметят День фронтовой собаки

18 августа в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» пройдет День фронтовой собаки. Праздник начнется в 10 утра. Туда приедут работники кинологической службы, которые расскажут о своих четвероногих сослуживцах и продемонстрируют возможности собак.

Вообще День фронтовой собаки в России отмечается 19 августа, но из-за того, что он в этом году выпадает на понедельник, в Севастополе мероприятия решили перенести на день раньше.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, этот праздник установлен в честь овчарки Дины. 19 августа 1943 года на перегоне Полоцк-Дрисса армейская овчарка-диверсант совершила настоящий подвиг: она выбежала на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и скрылась в лесу. Вообще на фронтах Великой Отечественной служили около 60 тысяч собак: на них выносили раненых с поля боя, собаки тянули телефонные провода, искали и сами подкладывали взрывные устройства, переносили боеприпасы и ходили в разведку.

Во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками.



Источник: Вести.Севастополь