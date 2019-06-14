В Севастополе отмечают Всемирный день донора крови

14 июня 2019     15
В Севастополе отмечают Всемирный день донора крови

Статус почётного донора города имеют 1840 севастопольцев. 458 из них – еще и почётные доноры России. Такое звание присваивается людям, сдавшим кровь и её компоненты не меньше 40 раз. А 15 жителей Севастополя приходили в Центр крови больше ста раз.

В севастопольском Центре крови за 2018 год сдали кровь и ее компоненты 4173 человека, из них 446 – впервые.

Каждый почётный донор ежегодно получает денежную выплату от Департамента труда и социальной защиты населения. В начале 2019 года она была увеличена на 4,3 % и составила 14 146 рублей, сообщает пресс-служба правительства города.

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня – в день рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего у человека группы крови.

Источник: Вести Севастополя

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