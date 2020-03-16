В Севастополе отмечают годовщину исторического референдума 2014 года

В Севастополе и Крыму сегодня отмечают шестую годовщину Русской весны. 16 марта 2014 года на полуострове прошёл референдум, на котором было принято историческое решение о воссоединении с Россией.

За это высказались более 90% из тех, кто принял участие в голосовании. Результаты стали известны уже на следующий день. А 18 марта в Кремле был подписан договор о вхождении территории полуострова в состав Российской Федерации.

18 марта объявлено в Крыму и Севастополе выходным. Отменять празднование из-за угрозы распространения коронавируса не стали. Все намеченные концерты и митинги в Севастополе состоятся. С программой празднования можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь