В Севастополе отмечают День энергетика

22 декабря – профессиональный праздник у тех, кто обеспечивает потребителей электрической энергией. В Севастополе его отмечают тысячи человек, в том числе более 200 сотрудников Балаклавской ТЭС. Не только для нашего региона, но и для всего Крыма это предприятие стало стратегическим. Оно обеспечивает энергобезопасность и энергонезависимость полуострова.

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Доклад лаконичный и даже по-военному чёткий. Как и положено персоналу стратегического объекта, дежурство на пульте управления здесь несут в круглосуточном режиме. Смены меняются через каждые 12 часов. При помощи точной и «умной» электроники люди контролируют все процессы. Сегодня оба энергоблока работают на полную мощность, с момента пуска станция выработала уже более трёх миллиардов киловатт-часов. Энергией обеспечены все предприятия города и жилой сектор.

«Вся энергия, которая поступает в энергосистему Севастополя, а это 220 мегаватт, сейчас на 08:00, по докладу диспетчера. Все мегаватты выработаны нашей станцией. И ещё 230-240 мегаватт мы отдаём в Крымскую энергосистему», – рассказывает директор Балаклавской ТЭС Пётр Екименко.

За время работы станции высокотехнологичное оборудование показало себя с лучшей стороны: не было ни аварий, ни сбоев. Но свою роль в этом сыграл и человеческий фактор, ведь на «стройку века» приехали лучшие специалисты со всей страны.

«Воркута, Санкт-Петербург, Сургут, Саратов – все собрались здесь. Коллектив профессиональный. Наша гордость – три кандидата наук, пять человек готовят кандидатские к защите», – подчёркивает главный инженер Балаклавской ТЭС Игорь Скосарь.

Возможно, слаженность коллектива объясняется и тем, что здесь работают семьями. Виталий Кузьменко – заместитель начальника цеха, Марианна – специалист по экологической безопасности. Говорят, что общее дело объединяет, но дома действует правило: о работе ни слова.

«Мы оба заканчивали здесь «Голландию», Севастопольский институт ядерной энергии и промышленности, там и познакомились», – делится заместитель начальника цеха Виталий Кузьменко.

Андрей Трефилов – ведущий специалист электрического цеха. О комплектном распределительном устройстве, аналогов которому нет на полуострове, он знает всё. Супруга занимается кадровыми вопросами на предприятии.

«Оправдала ожидания и сама станция, и коллектив, как будто одна большая семья, хорошо всё», – отмечает специалист по подготовке кадров отдела управления персоналом Анна Трефилова. «И сама ответственность, ощущение ответственности за энергобезопасность Крыма и общий взнос в страну – это действительно подбадривает и заставляет хорошо работать», – поддерживает супругу заместитель начальника энергетического цеха Андрей Трефилов.

На станции появляются и трудовые династии. Основатель первой – Владимир Кондратьев. Более 25 лет он трудился на Водоканале, но решил сменить сферу деятельности, как только узнал о предстоящей стройке.

«Хороший коллектив, достойная зарплата, занимал высокие должности. Но была мечта. И вот то, что вы видите вокруг – это воплощённая моя мечта. Я хотел участвовать в каком-то грандиозном проекте уровня страны. Я видел, как она изнутри из котлованов эта стройка поднималась и видел до финиша. Моя мечта сбылась», – говорит мастер по ремонту сетей водоснабжения и подземных коммуникаций Владимир Кондратьев.

Такое отношение отца к работе вдохновило и сына. Сегодня он тоже работает в котлотурбинном цехе, осваивает профессию и перенимает опыт. Всего на Балаклавской ТЭС более 200 сотрудников, и у каждого своя история о том, почему решил связать жизнь с энергетикой. Но вряд ли ответить на этот вопрос может живой талисман станции и любимец сотрудников.

«Это наша Маня, которая здесь на стройплощадке с первых дней. Персонал её подкармливает, так что она себя чувствует прекрасно и никуда от нас не хочет уходить», – рассказывает заместитель директора по безопасности и режиму Сергей Никитенко.

В свою очередь Маня заряжает сотрудников позитивом, встречая и провожая на проходной. А хорошее настроение – тоже залог успешной работы.

График энергетиков расписан практически на весь новый год. Это обслуживание и, при необходимости, ремонт оборудования, обучение и повышение квалификации сотрудников, учения по отработке действий в чрезвычайной ситуации. Но главная задача остаётся неизменной с момента пуска станции – это бесперебойное снабжение потребителей Севастополя и Крыма.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь