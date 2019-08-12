В Севастополе отмечают 107 лет со дня основания ВВС России

Военно-воздушные силы России сегодня отмечают 107-ю годовщину со дня основания. Дату выбрали исходя из приказа времён ещё царской армии. По нему в 1912 году при генеральном штабе организовали первую воздухоплавательную часть.

Военные лётчики в этом году буквально “поселились” в небе над Крымским полуостровом. Летом воздушно-космические силы вместе с сухопутными частями и флотом устроили масштабную проверку всех армейских соединений. Полётами Су-34 было возмущено командование НАТО, которое параллельно с этим устраивало манёвры “Сибриз”. А вот севастопольцы мастерством пилотажа Русских Витязей, Стрижей и Соколов восхищались во время показательных выступлений на шоу “Авиадартс”.

Легендарный “Марш авиаторов” считается официальным гимном Воздушно-космических сил. Но в нём нет ни строчки о наземных службах. Праздник военно-воздушных сил 38-й истребительный полк отмечает вместе с 31-й дивизией ПВО. Командир радиорелейного взвода Анастасия Кревная как раз их тех, кто обеспечивает безопасность лётчиков.

«Послаблений не даю. Ну, конечно, бывает, я же девушка. Девушка, материнство, есть такое. Но я этого не показываю. Если слабинку дашь – всё, на голову сядут», – говорит Анастасия Кревная, командир радиорелейного взвода батальона управления роты связи 31 дПВО.

Анастасия и её сослуживцы в честь 107-й годовщины создания ВВС России получают благодарности и очередные звания от командования. А родные и близкие авиаторов дарят полку подарки. Эксклюзивная модель сверхзвукового истребителя МиГ-25 отправляется в музей боевой славы подразделения. На таких самолётах начинали летать в 1970-х и это уже часть истории.

В этом году завершатся испытания новейшего истребителя Су-57, а в действующие части начнётся поставка ударных вертолётов Ми-28 и транспортных Ми-38.

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Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин,

Источник: Вести.Севастополь