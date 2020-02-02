В Севастополе отмечают 77-ую годовщину окончания Сталинградской битвы

Сегодня в 10 утра у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов прошел митинг, посвященный годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

К памятному знаку «Сталинград» на Аллее городов-героев возложили цветы. Туда пришли ветераны, члены правительства города, депутаты Законодательного собрания, севастопольцы, чьи родные защищали Сталинград.

2 февраля 1943 года – дата особенная, дата перелома в Великой Отечественной войне, когда Красная армия перестала отступать, оставляя неприятелю города, а начала наступательные и освободительные операции. Пройдет год и три месяца, и будет освобожден Севастополь. Поэтому в нашем городе-герое особенно понимают, какое значение имела Сталинградская битва для будущей Победы в Великой Отечественной войне.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь