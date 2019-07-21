В Севастополе отпраздновали Всемирный день шахмат

Всемирный день шахмат отметили накануне во всем мире – он был учрежден в 1924 году в Париже и с тех пор его празднуют более чем в ста странах мира. В России эту игру любят с VIII века. Шахматами увлекались почти все правители – особенно Петр Первый, а первые шахматные мастера появились здесь в XIX столетии. XXI век готовит шахматистам небывалые испытания – в виде партий с супер-компьютером – как в таких условиях остаться человеком? И как в Севастополе воспитывают будущих чемпионов и гроссмейстеров?

Саше трудно усидеть на месте, его ходы быстры, но не так точны, как у брата. Витя играет дольше, но точнее – свой путь в шахматах начал в восемь, уже несколько лет захвачен игрой, и вот первые результаты: сначала на чемпионате города занял второе место, затем, уже в 2018-ом – первое. Теперь он точно знает, что такое красивый ход.

«Ты отдаешь фигуру за какую-то красивую комбинацию, где ты ставишь мат или выигрываешь ценную фигуру. Я отдал ферзя и поставил мат в три хода», – рассказывает Виктор Копуль, чемпион среди детей 2007 – 2008 г.р. Севастополя.

Пока Виктор мечтает стать чемпионом мира, Наталья Ручьева старается юных спортсменов к этой мечте приблизить. Для нее игра стала профессией. Единственная в Севастополе женщина-гроссмейстер сейчас помогает в организации очередного турнира и уверяет: в такой игре пол значения не имеет.

«Все зависит от индивидуальных данных, – считает Наталья, – кто-то больше просчитывает, у кого-то память лучше, из чего хорошие шахматисты вырастают – конечно нужно иметь хорошую память, расчет, и очень конечно важен сам характер шахматиста».

И несмотря на то, что внешне чувства в шахматах редко проявляются, одна сплошная логика – внутри у игроков зачастую ураган. И не так уж важно – партия между чемпионами или только начинающими.

«У нас были великие шахматисты, которые были явные тактики, которые становились чемпионами, как Михаил Таль, и довольно такие уравновешенные как Петросян, или патриарх советских и российских шахмат Михаил Ботвинник, они играли чисто позиционно, но они все были чемпионами», – вспоминает Александр Белый, тренер по шахматам, педагог дополнительного образования.

Шахматы – одна из древнейших игр человечества, но и здесь наступают новые времена. Все помнят, как в 1997 году компьютер обыграл Гарри Каспарова. А теперь игра вышла на новый уровень, прямо у нас на глазах зимой 2017-го нейронная самообучающаяся сеть альфа зеро за день сыграла более трехсот миллионов партий, а уже через год обыграла со счетом 120 – 100 компьютерную программу стокфиш – об этой партии все шахматисты в один голос заявляют – “феноменально”.

Но все же будущее – за человеческой игрой, за развитием комбинационного зрения, и собственной тактики, основанной, кстати, исключительно на интуиции, которая вырабатывается у поклонников шахмат годами.

Ксения Егорова, Наталья Бабкевич, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь