В Севастополе отрабатывают ликвидацию ЧС на транспортной инфраструктуре

10 декабря 2019     19
В Севастополе отрабатывают ликвидацию ЧС на транспортной инфраструктуре

Во время учений отрабатываются действия при возникновении техногенных аварий на объектах транспортной инфраструктуры города.

Учения проходят в два этапа. На первом, 10 декабря, проверена готовность республиканской системы ЧС к работе в осенне-зимний период, проведено совещание руководства ГУ МЧС по Севастополю, видеоконференция, организована работа оперативного штаба.

На втором, практическом этапе, который пройдёт 11 декабря, будут отработаны непосредственно действия по легенде учений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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