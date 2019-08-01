В Севастополе отремонтировали спуск Котовского

В Севастополе закончена основная часть работ по восстановлению дороги на спуске Котовского, который пострадал во время ливня в июне, сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

В ближайшее время сотрудники “севастопольского автодора” планируют нанести временную дорожную разметку красного цвета.

Полный ремонт спуска завершат уже после окончания туристического сезона, поскольку работы требуют перекрытия участка.

«На ул. Котовского выставлены соответствующие знаки, а именно: знак 1.25 «Дорожные работы», сообщающий водителям о приближении к участку, на котором не завершены дорожно-строительные или ремонтные работы, знак 3.24 Ограничение максимальной скорости до 30 км/ч, знак 1.16 предупреждающий водителя о том, что он подъезжает к участку дороги, на поверхности которого могут быть неровности», – говорится в сообщении.

22 июля на спуске частично открыли движение. По словам строителей, после того, как улицу окончательно заасфальтируют, дорога станет удобнее и безопаснее.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь