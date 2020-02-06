В Севастополе отремонтируют 63 километра автодорожного полотна

В рамках нацпроекта в 2020 году в Севастополе планируется провести ремонт дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2014 года. За это время, в Севастополе приведут в порядок более 85% городских и половину пригородных дорог. Как сообщает «СевАвтодор», дорожные работы запланированы на 350 объектах.

Источник: Вести.Севастополь