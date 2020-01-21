В Севастополе отыграли «Рок-н-ролл на Рождество»

Одно из крупнейших музыкальных событий города готовится отмечать юбилей – девятнадцатый фестиваль, который собирает на одной сцене известные команды и молодых исполнителей, прошёл в здании Севастопольского цирка.

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Риффы «Арии» публика узнаёт с первых нот, но на лицах непонимание. От «Рок-н-ролла на Рождество» такого не ждут – значит, шалость удалась.

«Кавера-то играть нельзя, понимаете, на публике! Поэтому мы сыграли чуть-чуть, завлекли людей, люди подходят, мы снимаем парики и говорим – ааа, это ж мы!», – делится фронтмен группы Optimal Tendency Тимур Карашаев.

Первый выход группы на сцену – и зал ревёт. Самое крупное музыкальное рок-событие Севастополя в этом году – под сводами цирка. С новыми открытиями и старыми встречами.

«Группы стали играть интереснее. Наши старые группы стали матёрые, начали много гастролировать. Молодые стали более собранные», – рассказывает организатор фестиваля, фронтмен группы «Лидер» Александр Барулин.

Хэдлайнеры фестиваля: «Лидер», «Шам», «Амели Скай» – выводят на сцену тех, кому большой севастопольский зал непривычен. А они уже приносят свои правила, и публике это нравится.

«Как раньше: если это хард, то это чётко хард. Если это глэм, то да – какие-то есть моменты, но всё-таки все придерживались определённой стилистики. Мы не стараемся этого делать», – объясняет вокалист группы Seazone Алекс Шанси.

Музыканты из старой рок-гвардии говорят: фестиваль за 19 лет из рождественской традиции превратился для многих групп в точку роста.

«Стало негде играть в городе. Нужно где-то играть… не всегда у нас есть возможность поехать в чужие города, куда-то там далеко, на континент», – говорит лидер группы «Шам» Алексей Каплев.

Рок-н-ролл выводят за рамки жанра. Теперь «Рок-н-ролл на рождество» – это много альтернативы, много пост-рока и много арт-рока. Но здесь цитируют Константина Кинчева и группу «Алиса» – «всё это рок-н-ролл»!

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь