В Севастополе от поражения током погиб мужчина

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Сейчас Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю проводит процессуальную проверку. Будет дана правовая оценка организации рабочего процесса: соблюдается ли там техника безопасности, назначен ряд необходимых экспертиз.

Во время ремонта арматура, которую он нес, попала в электрополе высокого напряжения. От поражения электротоком мужчина скончался.

В Нахимовском районе Севастополя на территории электроподстанции погиб 47-летний мужчина.

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