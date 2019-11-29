В Севастополе от поражения током погиб мужчина

29 ноября 2019     23
В Севастополе от поражения током погиб мужчина

В Нахимовском районе Севастополя на территории электроподстанции погиб 47-летний мужчина.

Во время ремонта арматура, которую он нес, попала в электрополе высокого напряжения. От поражения электротоком мужчина скончался.

Сейчас Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю проводит процессуальную проверку. Будет дана правовая оценка организации рабочего процесса: соблюдается ли там техника безопасности, назначен ряд необходимых экспертиз.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю 

Источник: Вести.Севастополь

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