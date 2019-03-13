В Севастополе прошло первенство по сумо (+ Видео)

В Севастополе прошло первенство по сумо. Дети и юноши боролись за путёвки на всероссийские соревнования.

Дзюдо, самбо, вольная, а также греко-римская борьба похожи на сумо. Все виды спорта – бросковые. И многие спортсмены, которые занимаются этими единоборствами, участвуют в первенстве Севастополя по сумо. Для победы можно использовать любые приемы. Главное, культура поведения. Иначе могут дисквалифицировать.

10 секунд – обычно столько длится поединок. Глеб Плотников выиграл один из них, хотя занимается не сумо, а другими боевыми искусствами – дзюдо и самбо.

“Тут быстрее проходят схватки, потому что если коснуться, ты уже проиграл, а самбо, там по баллам или чистая победа, кинуть чисто, либо, ну по баллам выиграть”, – объяснил Глеб.

Борцов сумо называют рикиси. В первенстве приняло участие больше восьмидесяти. Вес каждого не превышает ста килограммов. Тяжеловесов – нет, хотя, масса в сумо – главное оружие. Крупные габариты помогают с легкостью вытеснить соперника за пределы ковра.

Победители этих соревнований смогут войти в сборную города по сумо. Команда представит Севастополь на первенстве России. Состязания пройдут с 16 по 20 мая.



vesti92.ru

Фото с сайта borec.ru