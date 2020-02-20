В Севастополе переделают недавно отремонтированные дороги

Жители северной стороны города обратили внимание на участки недавно отремонтированных дорог, которые стали вызывать вопросы. Люди просят подрядчика провести гарантийный ремонт.

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Ремонт площадки и улицы Симонок, на которой она находится, завершен только в прошлом году. Общественники и муниципальные депутаты фиксируют детали недочетов. Под площадкой – ёмкости для ливневых стоков. За строительный контроль во время реконструкции отвечал «Севастопольский автодор».

«На момент приемки строительным контролем данной площадки, она была выполнена в соответствии с условиями государственного контракта и в соответствии с проектно-сметной документацией», – поясняет генеральный директор ГБУ «Севастопольский автодор» Игорь Ульянов.

Контракт предусматривает и гарантию. Поэтому устранить недочеты подрядчик должен за свой счет. А исправлять есть что. По словам депутата Алексея Гладких, нарушения он фиксировал еще в процессе ремонта.

«У нас был подобный пример на улице Богданова, когда мы, как общественники делали фото-видеофиксацию, мы отправили тогда где-то на 80 страниц письмо губернатору. Я думаю в этот раз сделаем тоже самое – отправим письмо губернатору и пускай он уже разбирается: кто как принимал, кто как делал», – говорит депутат совета Нахимовского муниципального округа Алексей Гладких.

Пока площадку не отремонтировали, в «Севастопольском автодоре» пообещали поставить знак, запрещающий въезд и стоянку на площадке. В дальнейшем ее можно будет использовать как парковку.

Площадку на улице Симонок асфальтировали совсем недавно. В минусовую температуру, как говорят местные жители. И это сказалось на качестве покрытия. Как мы видим оно пористое и местами даже крошится, далеки от идеала и бордюрные камни.

Причем асфальтировали парковку на перекрестке с первой Равелинной дважды. Первый раз это делал подрядчик по ремонту улицы Симонок – из остатков асфальтобетонной смеси потому что этих работ не было в проекте. Затем покрытие, по информации департамента транспорта, было «переустроено в рамках благоустройства» уже другой дорожной компанией. Будет ли третья переделка, учитывая нынешнее качество покрытия, неизвестно.

Есть на улице Симонок и другие проблемные участки. Правительство города добивается выплаты штрафов за просрочки и некачественную работу. Предприятие «СпецкапстройРостов» должно выплатить городу почти 20 миллионов рублей.

Штрафы ждет и компанию, которая занималась ремонтом участка Качинского шоссе. Срок контракта истек в ноябре. Строители успели сделать только часть работ. Например, оформить карман для остановки бордюрным камнем. Это, по мнению автомобилистов, сузило проезжую часть, а в темное время суток может создать аварийную ситуацию.

«Бордюрная часть еще не заделана асфальтобетоном и 30 сантиметров с одной стороны и 30 – с другой стороны, соответственно, заужают на данный момент проезжую часть. Когда там работы будут выполнены и будет уложен верхний слой покрытия данное заужение уберется, а проезжая часть будет соответствовать существующей – шести метрам», – рассказал генеральный директор ГБУ «Севастопольский автодор» Игорь Ульянов.

Работы здесь продолжатся после демонтажа старых опор освещения. Процесс задержали бюрократические процедуры. Однако множество согласований между властями, дорожниками, владельцами сетей не всегда гарантируют качество дорог. Исправлять ошибки, в том числе, и проектные, часто приходится уже после завершения ремонта. Пример опять же на Северной стороне – улица Александера. Как снизить количество таких ошибок до минимума? Ответ, на первый взгляд, кажется, лежит на поверхности, но в реальности вопрос пока остается открытым.

Вероника Андреева, Наталья Бабкевич, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь