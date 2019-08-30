В Севастополе перед судом предстанет сбивший женщину водитель

30 августа 2019     23
В Севастополе перед судом предстанет сбивший женщину водитель

В Севастополе перед судом предстанет мужчина 1990 года рождения, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в пятницу.

В октябре 2018 года мужчина вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, не имея при этом водительских прав. Он наехал на женщину, а затем скрылся с места ДТП.

В ходе предварительного расследования прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании со злоумышленника 40 тысяч рублей, которые были затрачены фондом обязательного медицинского страхования на лечение пострадавшей.

Уголовное дело в отношении севастопольца передано в Нахимовский районный суд.

Источник: Вести.Севастополь

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