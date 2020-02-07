В Севастополе перекрыт проезд вниз по спуску Котовского из-за гололеда

В связи с гололедицей, в Севастополе перекрыт проезд по спуску Котовского. «Севастопольский Автодор» совместно с сотрудниками ГИБДД и МЧС организовал работу в усиленном режиме.

Автодороги Севастополя обрабатываются противогололёдным материалом повторно. Дорожники продолжают следить за изменением погодных условий, проводится круглосуточный мониторинг состояния дорожного покрытия.

В связи с продолжающимися осадками дорожные службы в оперативном режиме готовы реагировать на погодные условия.

На постоянной основе организована работа аварийно-диспетчерских служб по реагированию на чрезвычайные ситуации, а “Горхоз” сформировал 95 бригад для проведения мероприятий по ликвидации последствий ухудшения погодных условий.

Сообщить, о том, где гололедица можно в диспетчерскую службу «Севастопольского автодора» по телефону: +7 978-034-74-70.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь