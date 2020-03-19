В Севастополе перенесут две парусные регаты

Решение принято в связи с введением в Севастополе режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. О новых сроках проведения соревнований будет сообщено дополнительно, заявили в Федерации парусного спорта Севастополя.

Соревнования по парусному спорту «Русская весна» (20-22 марта) и регату «На призы Командующего ЧФ РФ» (23-29 марта) решено перенести на неопределённый срок.

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