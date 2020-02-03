В Севастополе планируют открыть ещё 15 общественных туалетов

Разобраться с ситуацией по общественным городским туалетам поручил врио губернатора города Михаил Развожаев.

На данный момент в Севастополе 23 бесплатные общественные уборные. Из них четыре не работают и два предназначены под снос.

Центр туризма рекомендовал установить в городе ещё 15 туалетов, для обеспечения потребностей туристов. Михаил Развожаев поручил решить этот вопрос до начала сезона.

«С этого начинается цивилизация во всём мире», – резюмировал врио губернатора.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь