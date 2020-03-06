В Севастополе планируют систему парковок для туристических автобусов

6 марта 2020     11
В Севастополе планируют систему парковок для туристических автобусов

В Севастополе необходимо организовать систему парковок для туристических автобусов, а также создать места для высадки-посадки туристов по брендовым экскурсионным маршрутам.

Предложения по этим вопросам сегодня готовят в Координационном совете по развитию туризма Севастополя. Об этом в студии Вести ФМ рассказала руководитель рабочей группы по событийному и экскурсионному туризму Наталия Коломина.

«Специалисты нашей рабочей группы тесно взаимодействуют с рабочей группой по инфраструктуре и инвестициям в создании единой схемы, в создании предложений для департамента городского хозяйства и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя по разработке такой схемы парковок, логистически удобных для экскурсионных групп», – пояснила она.

Наталия Коломина подчеркнула, что сейчас таких площадок в городе нет. По её словам, сегодня в сфере экскурсионного туризма также существует проблема подготовки кадров, в том числе, не хватает профессиональных гидов.

«К сожалению молодежь плохо идёт в экскурсионный бизнес. Если и приходит, то в основном на должности менеджеров, то есть, продающих специалистов, кто привлекает туристов и владеет технологиями продаж», – рассказала гостья.

Наталия Коломина считает, что во многом причиной кадровой проблемы является сезонная специфика работы экскурсоводов. Одним из путей качественного решения вопроса подготовки гидов может быть организация в ВУЗах последипломного образования по получению второй специальности – экскурсовод.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было
Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

12:44 Поправок к Конституции, которые бы запрещали чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, нет и не было. Об этом, как передаёт …


В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете
В МВД рассказали о новом способе хищения денег в интернете

12:50 В пресс-центре МВД заявили о новом способе хищения денег с применением зеркальных сайтов банков. «Новым способом хищения денежных средств …


Россиянин вызвал скорую ребенку с пневмонией и избил врачей за спецкостюмы
Россиянин вызвал скорую ребенку с пневмонией и избил врачей за спецкостюмы

Житель Москвы вызвал скорую своему сыну с признаками пневмонии и избил приехавших на вызов медиков в специальных защитных костюмах, сообщает …


«Десятилетним ребенком» за рулем спорткара оказался 18-летний водитель
«Десятилетним ребенком» за рулем спорткара оказался 18-летний водитель

«Десятилетним ребенком» за рулем безномерного спортивного седана Subaru WRX S4, который помахал преследователю рукой и поехал дальше, оказался 18-летний водитель. …


Российский игрок НХЛ уложил на лед канадского соперника
Российский игрок НХЛ уложил на лед канадского соперника

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев уложил на лед канадского капитана «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера. Видео …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты