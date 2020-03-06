В Севастополе планируют систему парковок для туристических автобусов

В Севастополе необходимо организовать систему парковок для туристических автобусов, а также создать места для высадки-посадки туристов по брендовым экскурсионным маршрутам.

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Предложения по этим вопросам сегодня готовят в Координационном совете по развитию туризма Севастополя. Об этом в студии Вести ФМ рассказала руководитель рабочей группы по событийному и экскурсионному туризму Наталия Коломина.

«Специалисты нашей рабочей группы тесно взаимодействуют с рабочей группой по инфраструктуре и инвестициям в создании единой схемы, в создании предложений для департамента городского хозяйства и департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя по разработке такой схемы парковок, логистически удобных для экскурсионных групп», – пояснила она.

Наталия Коломина подчеркнула, что сейчас таких площадок в городе нет. По её словам, сегодня в сфере экскурсионного туризма также существует проблема подготовки кадров, в том числе, не хватает профессиональных гидов.

«К сожалению молодежь плохо идёт в экскурсионный бизнес. Если и приходит, то в основном на должности менеджеров, то есть, продающих специалистов, кто привлекает туристов и владеет технологиями продаж», – рассказала гостья.

Наталия Коломина считает, что во многом причиной кадровой проблемы является сезонная специфика работы экскурсоводов. Одним из путей качественного решения вопроса подготовки гидов может быть организация в ВУЗах последипломного образования по получению второй специальности – экскурсовод.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь