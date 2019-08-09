В Севастополе пляжи "Парк Победы" и "Омега" открыли для купания

9 августа 2019     10
В Севастополе пляжи "Парк Победы" и "Омега" открыли для купания

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сняло ограничительные меры на купание в двух зонах отдыха Севастополя. Сегодня стали известны результаты окончательных – третьих по счету проб, взятых в акватории Чёрного моря у побережья бухты Круглая и парка Победы. Вирусологические показатели вновь соответствуют нормам.

В пятницу аншлаги, предупреждающие о запрете купания, будут убраны. Соответствующую информацию Роспотребнадзор передал операторам пляжей, в департамент городского хозяйства и администрацию Гагаринского района.

С середины июня остаются закрытыми 2 пляжа в Балаклаве: Городской и Мраморный. Санитарные врачи постоянно берут там пробы, но они по-прежнему не соответствуют нормам.

Источник: Вести.Севастополь

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