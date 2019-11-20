В Севастополе побывал заслуженный путешественник России

30 лет назад из города-героя он отправился в сверхдальнюю, военно-патриотическую вело-экспедицию по маршруту Севастополь – Волгоград – Москва.

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О том, как шла подготовка к дальнему путешествию и как удалось осуществить свою мечту Анатолий Цепкало рассказал в интервью Вести ФМ.

«Надо было преодолеть три тысячи километров, 40 дней пути, восемь областей, горы Крыма и Кавказа, степи Дона и Кубани, Поволжье, Среднерусская возвышенность. Было трудно бороться с погодными условиями. Встречные ветра тормозили движение», – рассказал путешественник.

Маршрут велопохода прошел через шесть городов-героев и восемь фронтов Великой Отечественной войны. Всего же Анатолий Цепкало стал участником 33-х экспедиций. Во время путешествий он проводил встречи с военнослужащими и школьниками, которым рассказывал о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны.

Анатолий Цепкало действительный член Русского географического общества, ветеран военной службы, прозаик и поэт, автор книг.

«На сегодняшний день в моём багаже восемь тысяч песен, поэм и стихов. И сейчас я хочу успеть издать эти произведения, чтобы передать их в руки моей матушки России», – поделился Цепкало.

В планах путешественника продолжить военно-патриотическое воспитание молодёжи. Не воплощена ещё одна мечта – совершить экспедицию на Кавказ. Остался не пройденным участок, включающий Адыгею, Ингушетию и Кабардино-Балкарию, где Анатолий Цепкало давно хотел побывать.

Источник: Вести.Севастополь