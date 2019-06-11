В Севастополе повторно ищут подрядчика для КОС "Южные"

Как минимум два частных дома попадают в санитарную зону очистных сооружений, которые планируется построить в Балаклаве. При проектировании канализационного комплекса в проект нужно заложить денежную компенсацию собственникам участков. Об этом сегодня на встрече с жителями района заявили представители городского правительства.

Они напомнили, что сейчас все фекальные воды из Балаклавы сбрасываются в море, а пропускная способность новых очистных сооружений составит 10 с половиной тысяч кубических метров в сутки. Защитная зона вокруг комплекса – 300 метров. Проект строительства проходил экологическую экспертизу на федеральном уровне. Заключения Росприроднадзора и Главгосэкспертизы будут общедоступны. Также представители правительства сообщили, что сейчас повторно ищут подрядчика для строительства КОС “Южные” и очистных в Балаклаве. Общая стоимость проекта 6 миллиардов 800 миллионов рублей.

«Задача, которую нам поставили, в третьем квартале этого года заключить контракт с подрядной организацией. Мы уже объявили конкурс, и видим желающих порядка 10 организаций, которые так или иначе о себе заявляют, декларируют. То есть по поручению губернатора сегодня на этапе, предшествующем определению решения, участвует и финмониторинг, который оценивает эти организации с точки зрения их благополучности финансовой», – сказал Денис Водопьянов, представитель управления эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя.

А с предыдущим подрядчиком, фирмой “Биотехпрогресс”, юристы городского правительства намерены встретиться 17 июня. Будет решаться вопрос о возвращении аванса.

Два миллиарда рублей были перечислены в банк, признанный банкротом, и оказались заморожены. Весной этого года Президент России поручил возобновить стройку канализационно-очистных сооружений в Севастополе и принять меры по возврату средств.

Источник: Вести Севастополя