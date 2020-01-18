В Севастополе повторную консультацию врача можно будет получить онлайн

Важным нововведением в 2020 году должна стать возможность онлайн-общения врачей и пациентов.

Телемедицинские консультации будут востребованы в случае вторичного приёма, когда не нужно устанавливать диагноз, рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Севастополя.

В минувшем году в городе заработала система «Удалённого консультирования. Врач – Врач». Связь медиков и пациентов будет обеспечивать Региональный коммуникационный сервис. Он позволит избежать утечку конфиденциальной информации. В течение 2020 года сервис внедрят во все медицинские организации Севастополя.

«В 2019 году была проведена большая работа по информатизации здравоохранения, включая мероприятия в рамках национальных проектов. Например, был создан Центр обработки данных с полной системой защиты информации, защитой от обрывов сети, и так далее», – отметил глава департамента Александр Кулагин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь