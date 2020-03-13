В Севастополе подведены итоги пятого всероссийского конкурса водолазов

В Севастополе завершен всероссийский этап конкурса водолазов «Глубина-2020». На базе Учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-морского флота России состязались 10 команд со всей России.

Победу одержала команда водолазов Тихоокеанского флота. Серебро у подводных бойцов Каспийской флотилии, а на третьем месте с равным результатом поделили команды Северного и Балтийского флотов.

Водолазы-спасатели специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю заняли почетное четвертое место, отличившись в одном из самых сложных конкурсных испытаний. Это так называемая «клетка», подразумевающая работу в замкнутом пространстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Достойный результат в этой дисциплине – показатель высокого уровня профессиональной подготовки севастопольской команды на всероссийских состязаниях.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь