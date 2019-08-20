В Севастополе подвели итоги работы первого российского созыва Заксобрания

20 августа 2019     16
В Севастополе подвели итоги работы первого российского созыва Заксобрания

На предпоследнем пленарном заседании весенней сессии Екатерина Алтабаева подвела итоги работы парламента Севастополя первого созыва. Если говорить в цифрах, то за пять лет депутаты приняли 462 правовых документа и обработали 22 тысячи обращений от граждан.

Самыми важными, по мнению спикера, стали законы “О защите вкладчиков”, “О выборах губернатора”, “О трёхлетнем бюджете”. Были избраны уполномоченные по правам человека и ребёнка, бизнес-омбудсмен, начали работу молодёжный парламент и общественная палата.

«Я очень благодарна руководству Российской Федерации за то, что было сделано для Севастополя за этот период. А Законодательное собрание сделало всё возможное для того, чтобы Севастополь интегрировался в правовое поле России. И с нашей точки зрения это было сделано», – заявила Екатерина Алтабаева, председатель Заксобрания.

Дальнейшая работа регионального парламента, считает Екатерина Алтабаева, должна строиться на мониторинге и совершенствовании принятых законов. В финале пленарного заседания группа депутатов предложила изменить порядок голосования в зале парламента – исключить анонимность. Но идея персонализировать каждое решение Законодательного собрания не нашла поддержки половины депутатов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Законодательного собрания Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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