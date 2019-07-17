В Севастополе подвели итоги работы подсистемы РСЧС за пол года

17 июля 2019     17
В Севастополе подвели итоги работы подсистемы РСЧС за пол года

В управлении МЧС по Севастополю подвели итоги работы территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

«В горно-лесной местности произошло 15 оперативных событий, на водных объектах – 5 событий, для ликвидации ДТП силы и средства привлекались 199 раз, обезврежено 768 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны, в их числе 31 авиабомба… Организована работа по внесению объектов города в автоматизированную базу паспортов территорий. За отчётный период в не внесено 2 713 объектов (от общего числа это 98,98%, что является лучшим показателем по Южному федеральному округу)», – отметил Сергей Куртуков,  начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

По словам Сергея Куртукова, с помощью системы обработки вызовов “112”, которая была введена в эксплуатацию в марте текущего года, на данный момент обработано более 50 тысяч вызовов.

Он также сообщил, что за отчётных период чрезвычайных ситуаций в Севастополе не произошло, зафиксировано 83 социально значимых происшествия, сотрудниками ведомства совершено около 2 тысяч выездов.

Группировка системы РСЧС в городе на сегодняшний день насчитывает около 3 тысяч сотрудников и более 500 единиц техники.

Источник: Вести.Севастополь

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