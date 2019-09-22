В Севастополе поддержали установление новой памятной даты 11 ноября

22 сентября 2019     20
В Севастополе поддержали установление новой памятной даты 11 ноября

Врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев направил письмо губернатору Калужской области Анатолию Артамонову со словами, что он поддерживает инициативу о признании 11 ноября — Дня окончания Великого стояния на реке Угре — еще одной памятной датой России, сообщил калужский телеканал «Ника ТВ».

Великое стояние на реке Угре – это территория нынешней Калужской области – завершилось 11 ноября 1480 года. Хан Большой Орды Ахмат ушел со своим войском, так и не решившись на бой. На обратном пути ордынцы разграбили 12 литовских городов: Мценск, Серпейск, Козельск и другие – как месть королю Казимиру IV за то, что тот не оказал военную помощь. Это положило конец татаро-монгольскому игу на севере и северо-востоке Руси, и начался процесс становления единого Русского государства.

Губернатор Калужской области предложил внести 11 ноября в календарь памятных дат, так как сейчас Калуга работает над формированием исторического бренда, ищет собственную идентичность. Инициативу Артамонова уже поддержали в министерстве культуры страны, некоторых университетах, комитетах Государственной Думы. Приходят и письма от руководителей российских регионов.

«Правительством Севастополя запланированы к проведению в учреждениях культуры города Севастополя лекции, уроки, исторические экскурсы, кинолектории, посвящённые Дню окончания Великого стояния на реке Угре. Установление Дня окончания Великого стояния на Угре будет способствовать укреплению патриотического сознания и популяризации отечественной истории», — написал Артамонову врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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