В Севастополе подросток упал с обрыва и разбился

12 августа 2019     18
В Севастополе подросток упал с обрыва и разбился

В воскресенье вечером на Северной стороне Севастополя в районе Инженерной балки с обрыва упал 14-летний подросток. Он прогуливался по склону горы и сорвался вниз.

В 19:14 в МЧС поступило сообщение о происшествии. Спасателей и медиков вызвали очевидцы. Когда врачам удалось спуститься к месту падения подростка, то они констатировали уже факт смерти школьника. При ударе о землю он получил сильнейшие травмы.

Подробности ЧП сейчас устанавливаются.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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