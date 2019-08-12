В Севастополе подросток упал с обрыва и разбился

В воскресенье вечером на Северной стороне Севастополя в районе Инженерной балки с обрыва упал 14-летний подросток. Он прогуливался по склону горы и сорвался вниз.
В 19:14 в МЧС поступило сообщение о происшествии. Спасателей и медиков вызвали очевидцы. Когда врачам удалось спуститься к месту падения подростка, то они констатировали уже факт смерти школьника. При ударе о землю он получил сильнейшие травмы.
Подробности ЧП сейчас устанавливаются.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь