В Севастополе подрядчик затягивает ремонт фасада дома четвертый месяц

В Севастополе жители дома не согласны с качеством капитального ремонта лицевой стороны здания. Специалисты Фонда содействия капитальному ремонту утверждают: работы ведутся по всем правилам. А тем временем внутри дом тоже давно требует реконструкции.

Ремонт фасада в доме №19 по улице 2-ая Бастионная хотели завершить в мае. Чуть позже – уже в июле. В августе работы начали подходить к концу, но жители дома этому уже не рады.

«Бетон лежит на шпаклёвке. Это же надо будет потом всё счищать. А счищается это вместе с сеткой. А это – дополнительные деньги. Вот это что, называется работа?» – говорит Станислав Петренко, житель дома №19 по ул. 2-я Бастионная.

Окна заменили только в местах общего пользования. Камень после почти полугода работ ещё частично голый. Почему все этапы здесь вперемешку, рассказывает строитель Сергей Мингазов. Он делал здесь ремонт. По словам рабочего, Сергею и его коллегам подрядчик задолжал более 100 тысяч рублей.

«Обещают, обещают, а сейчас вообще – звоним, трубки не берут. И мы остановили наши бетонные работы. Прислали другую бригаду, делать отделочные работы», – говорит Сергей Мингазов, строитель.

Дом сороковых годов постройки, и внизу подвала нет. Только лишь деревянные лаги. После нескольких месяцев севастопольских дождей всё покрылось сыростью и плесенью. Даже половицы.

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Когда бронхит старшего сына Виктории перешёл в хронический, она стала опасаться за здоровье младшего и решила – с вечной сыростью пора бороться.

«На гладильной доске стояла детская ванночка. Потому что постоянно из этой дыры капал дождь. Пришлось дыру заделывать самой», – говорит Виктория Кошелева, жительница дома №19 по ул. 2-я Бастионная.

Претензии у людей копились, ремонт фасада только увеличил их количество. Однако заказчик работ, Фонд капитального ремонта, с оценкой жителей не согласен категорически.

«Замечания – они есть и всегда они будут. В строительстве без этого не обходится. Но сказать, что всё плохо, абсолютно нельзя. Дом будет смотреться очень здорово и выполнен качественно. Стройконтроль бывает, наши специалисты бывают. У меня вообще по этому дому никаких вопросов нет», – говорит Сергей Шиянов, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя.

Каждый в этом споре считает, что разбирается в строительстве лучше. Однако, кто прав и как долго продержится такой ремонт барака – сейчас определить сложно. Сроки завершения работ на 2-й Бастионной вновь сдвинут. Причиной назвали сырость. Чтобы доделать фасад, его вновь нужно просушить.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь