В Севастополе пожарные спасли двух котов из горящей квартиры

Пожарные Севастополя погасили пожар в одной из квартир пятиэтажного дома.

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Сегодня, 9 января, в 16:54 в ГУ МЧС Севастополя сообщили о пожаре на улице Горпищенко. Уже через 20 минут пожарные начали тушить воспламенение. Во время операции эвакуировали семь жителей соседних квартир, а также из очага возгорания вытащили двух котов.

«По прибытии подразделений к месту происшествия было установлено, что идёт дым из квартиры на четвёртом этаже, где происходит пламенное горение. Площадь пожара составила 30 квадратных метров», – рассказывает начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС Севастополя Богдан Храпач.

В 17:56 пожар был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь