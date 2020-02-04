В Севастополе поздравили с Днём рождения горожанку, пережившую блокаду Ленинграда

Жительницу Севастополя, пережившую блокаду Ленинграда, Марию Степашкину торжественно поздравила с Днём рождения делегация Нахимовского муниципалитета.

Марии Николаевне исполнилось 96 лет. Во время блокады она помогала рыть противотанковые окопы и неоднократно рисковала жизнью. О противнике Мария Николаевна говорит в единственном числе.

«Когда он прилетал в Ленинград, сбрасывал бомбы потом и снаряды летели. Ну, эти зажигательные бомбы. Ну, мы на чердак лазили, собирали эти зажигательные бомбы и уносили. Чтобы здание не сгорело. Самое главное, когда нам объявили – Победа наша! И вот тут у нас никого в Ленинграде не было дома, все вышли на площадь, и все ликовали от радости, обнимались, целовались», – поделилась воспоминаниями жительница блокадного Ленинграда Мария Степашкина.

Гостям она наизусть прочитала стихи и показала самые дорогие награды. Среди них и медаль «За оборону Ленинграда». В Севастополь Мария Николаевна приехала за мужем, родила здесь двоих детей.

Сейчас в городе живут 180 человек, переживших блокаду Ленинграда.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь