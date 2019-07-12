В Севастополе поздравляют сотрудников почты

12 июля 2019     27
В Севастополе поздравляют сотрудников почты

Завтра, 13 июля, сотрудники почты отмечают профессиональный праздник. Грамоты и благодарности вручают уже сегодня, и практически на рабочем месте, в операционном зале почтамта.

История почтовой связи в Севастополе началась более двухсот лет назад, в годы первой мировой войны в городе было пять отделений. Сегодня – почти шестьдесят. В них трудятся шестьсот семьдесят человек. Большинство из них традиционно женщины.

“Сегодня на почте появляются и мужчины, с каждым годом всё больше. Сегодня мужчины работают не только водителями, но и на участке обработки и сортировки почты. Ежедневно в Севастополь поступает 7-8 тонн почтовых отправлений, по субботам, без выходных”, – комментирует Людмила Глущенко, начальник севастопольского почтамта ФГУП “Почта Крыма”.

В эпоху интернета и скоростных транспортных компаний услуги почты остаются востребованными у населения. Самые популярные – отправка и получение посылок, деловая переписка, денежные переводы и курьерская доставка. В преддверии профессионального праздника лучшие сотрудники севастопольского почтамта получили грамоты и благодарности от городских властей.

Фото konvert-bep.ru

Источник: Вести.Севастополь

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