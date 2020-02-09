В Севастополе покажут выставку о трудовом подвиге советского народа во время войны

9 февраля 2020     12
В Севастополе покажут выставку о трудовом подвиге советского народа во время войны

Экспозиция, подготовленная совместно Музеем обороны Севастополя и Музеем-заповедником «Прохоровское поле» откроется в выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Открытие выставки «Фронту! Родине! Победе!» состоится 10 февраля в 12:00 по адресу: улица Ленина, 35. Проект призван показать трудовой подвиг советского народа, совершённый для достижения Победы над фашизмом.

В экспозиции фотографии, телеграммы, приказы, воспоминания бойцов трудового фронта из фондов музеев-заповедников.

Экспонаты выставки расскажут, в том числе, о жизни в осаждённом Севастополе в 1941-42 годах. Об Инкерманских штольнях, где выпускали боеприпасы, шили обмундирование, жили и учились. Особое место займут предметы, переданные музею в 1982 году Григорием Гарькушей, который разработал конструкцию 50-мм миномета, принятого на вооружение и производившегося на спецкомбинате №1 в Инкерманских штольнях. Работать выставка будет до 1 апреля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

День открытых дверей для школьников прошёл в подразделении связи ЧФ
День открытых дверей для школьников прошёл в подразделении связи ЧФ

Ученики общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Владимира Скугаря побывали на экскурсии в подразделении связи армейского корпуса Черноморского флота. Школьникам …


В Севастополе покажут выставку о трудовом подвиге советского народа во время войны
В Севастополе покажут выставку о трудовом подвиге советского народа во время войны

Экспозиция, подготовленная совместно Музеем обороны Севастополя и Музеем-заповедником «Прохоровское поле» откроется в выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Открытие выставки «Фронту! …


Хирург в Севастополе: «С изменением Конституции закончится эра сидящих на заборе
Хирург в Севастополе: «С изменением Конституции закончится эра сидящих на заборе. Теперь либо направо, либо налево»

Об этом, в Севастополе, 7 февраля на заседании инициативной группы для мобилизации горожан в процесс изменения Конституции, заявил руководитель мотоциклетного …


На лайнере Diamond Princess заразились уже 70 пассажиров
На лайнере Diamond Princess заразились уже 70 пассажиров

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, выявили новые случаи заражения коронавирусом. Сообщает …


Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну
Российские чиновники поедут за границу и вернут соотечественников в страну

Правительство России создаст временную группу для того, чтобы вернуть на родину уехавших россиян. Такое постановление вступило в силу 7 февраля …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты