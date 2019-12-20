В Севастополе покажут новогоднюю сказку с элементами авиации

Предновогодние гуляния и открытие ёлки вскоре ждёт и жителей Гагаринского района. О том, как интересно провести выходные, куда сходить и что посмотреть – в нашей рубрике “Афиша”.

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21 декабря в 11:00 – СевТЮЗ, пр. Гагарина, 16, спектакль «Как Иванушка за Дедом Морозом летал»

Встретиться с героями разных русских сказок, на одной сцене, получится у Петьки-лётчика. Сказка – в жанре мюзикла, но кроме песен и танцев, будет и сценическая авиация.

21 декабря 18:30 – театр им. А.В. Луначарского, проспект Нахимова, 6, спектакль «Доходное место»

Мир чиновников, взяточничество и казнокрадство с одной стороны, а с другой – влюблённость молодого человека и отсутствие денег на свадьбу. Не смотря на такие дела «Доходное место» – это комедия.

22 декабря 10:00-13:00 – Ласпи, гора Ильяс-Кая, прыжки с верёвкой

Отменены по погодным условиям.

22 декабря 12:00 – ДКР, улица П. Корчагина, 1

Спектакль «Сказка о хрустальной туфельке»

В эти выходные состоится торжественное открытие сразу нескольких городских елок, одна из них – на площади у Дворца культуры рыбаков.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь