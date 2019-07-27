В Севастополе полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля

Местный житель заявил в полицию, что приятель угнал его легковой автомобиль, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю в субботу.

31-летний владелец автомобиля и его 27-летний знакомый, ранее судимый, отдыхали и пили алкоголь на городском пляже. Затем мужчина пошел купаться в море, а его товарищ уснул в авто. Когда он проснулся, решил покататься на чужой машине, однако далеко уехать не удалось – попал в ДТП.

За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: Вести.Севастополь