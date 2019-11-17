В Севастополе полиция эвакуировала пассажиров и закрыли автовокзал

17 ноября 2019     11
В Севастополе полиция эвакуировала пассажиров и закрыли автовокзал

Автовокзал был оцеплен, всех, кто находился внутри и на перроне, сотрудники полиции эвакуировали за территорию. Прибывшие рейсовые автобусы встали на дороге в ожидании, когда им разрешат въехать. 

Как сообщили программе “Вести – Севастополь” в пресс-службе УМВД по городу, причиной эвакуации стала оставленная без присмотра подозрительная сумка. Сотрудники правоохранительных органов ее проверили – никаких взрывоопасных предметов в ней не оказалось. Пассажир вернулся за своей сумкой как раз в тот момент, когда её проверяли кинологи. 

К 14 часам оцепление было снято, и вокзал возобновил работу в прежнем режиме. 

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе полиция эвакуировала пассажиров и закрыли автовокзал
В Севастополе полиция эвакуировала пассажиров и закрыли автовокзал

Автовокзал был оцеплен, всех, кто находился внутри и на перроне, сотрудники полиции эвакуировали за территорию. Прибывшие рейсовые автобусы встали на …


Красота и гибкость - в Севастополе прошел турнир по художественной гимнастике
Красота и гибкость – в Севастополе прошел турнир по художественной гимнастике

Быстрее, гибче, сильнее. В Севастополе прошёл межрегиональный турнир по художественной гимнастике. Спортсмены от 6 до 15 лет вышли на ковёр, …


В Донбассе заметили флаг США над позициями ВСУ
В Донбассе заметили флаг США над позициями ВСУ

Флаг США возвысился над позициями украинской армии в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной …


Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией …


Спуск Котовского в Севастополе открыли раньше срока
Спуск Котовского в Севастополе открыли раньше срока

Строители обещали, что движение на спуске Котовского откроют в 6 утра 18 ноября, но у них получилось это сделать на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты