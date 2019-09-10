В Севастополе получили урожай с виноградников, высаженных после воссоединения с Россией

Ягоды переработают в вино на Севастопольском винодельческом заводе.

«В этом году мы впервые получили урожай с виноградников, заложенных после воссоединения Севастополя с Россией», – заявил заместитель врио губернатора Владимир Базаров.

По его словам, виноградники были заложены в 2016 году. В нынешнем году их урожайность достигла 50 центнеров с гектара. Полученные ягоды превратят в вино на Севастопольском винодельческом заводе. В 2014 году он перешёл в собственность города в плохом техническом состоянии. Летом на предприятии появился новый высокотехнологичный итальянский пресс, который сделает процесс переработки быстрее и снизит уровень окисленности продукта.

В этом году на заводе планируют произвести 2,5 миллиона бутылок игристого и шампанского вина.

Источник: Вести.Севастополь