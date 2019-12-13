В Севастополе помогают многодетным семьям, в которых растут особые дети

13 декабря 2019     12
В Севастополе помогают многодетным семьям, в которых растут особые дети

В Севастополе реализуется проект «Есть контакт». Он направлен на улучшение качества жизни семей, в которых, кроме здоровых детей, растут ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом в интервью Вести ФМ рассказали руководитель проекта Маргарита Беленкова и психолог-логопед, член команды проекта Александра Серобабова. На реализацию проекта был выделен грант. На эти средства в городе работают два центра в Нахимовском и Гагаринском районах, где 25 семей бесплатно получают помощь от профильных специалистов и волонтёров.

«Мы работаем с семьёй, воспитывающей несколько детей, один из которых имеет какие-то трудности, особенности ОВЗ. Основные сферы, в которых мы работаем, это коммуникация, игровая деятельность и арт-терапевтическая. Мы учим детей общаться друг с другом и помогаем справиться с эмоциями и выработать отношение друг к другу. Кроме этого мы обучаем волонтёров, потому что мы хотим, чтобы специалистов, которые работают с этими задачами было гораздо больше», – рассказала Александра Серобабова.

По словам организаторов проекта, 15 волонтёров-тьютеров – студентов 4-5 курсов СевГУ изъявили желание участвовать в проекте «Есть контакт». Они также проходят обучение. Подробности о работе проекта можно узнать из группы ВК https://vk.com/sev_contact.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле прокомментировали желание Зеленского пожать руку Путину
В Кремле прокомментировали желание Зеленского пожать руку Путину

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о его готовности сто раз пожать руку Путину, если он вернет Крым Украине. «Лучше Путину жать …


Почему в России стали массово пропадать дети на 24 часа?
Почему в России стали массово пропадать дети на 24 часа?

В городах России в начале декабря начали массово исчезать дети. Об этом сообщает ТРК «Звезда». Как отмечается, дети пропадали на сутки, …


В Севастополе помогают многодетным семьям, в которых растут особые дети
В Севастополе помогают многодетным семьям, в которых растут особые дети

В Севастополе реализуется проект «Есть контакт». Он направлен на улучшение качества жизни семей, в которых, кроме здоровых детей, растут ребята …


Строительство онкодиспансера власти Севастополя хотят передать другому подрядчику
Строительство онкодиспансера власти Севастополя хотят передать другому подрядчику

Весной конкурс на строительство нового корпуса онкологического диспансера выиграла компания «Сатурн», но из-за судебных процессов она до сих пор не …


Многодетные семьи проверят в Алтайском крае после пожара с 6 погибшими
Многодетные семьи проверят в Алтайском крае после пожара с 6 погибшими

В Алтайском крае будет проведен обход всех неблагополучных и многодетных семей. Проверка проводится после пожара, в котором погибли шесть человек, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты