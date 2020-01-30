В Севастополе поселковые администрации снабдят громкоговорителями

Технические средства оповещения населения будут переданы в собственность муниципальных образований и поселковых администраций.

Об этом заявил на заседании правительства Севастополя директор департамента по имущественным и земельным отношениям Максим Левашов. По его словам, ручные сирены и мегафоны были закуплены еще в позапрошлом году, но использовать оборудование по назначению у муниципальных властей не было полномочий. Технические средства находились на балансе Единой дежурной диспетчерской службы.

Это оборудование станет временной альтернативой автоматизированной системе оповещения.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь