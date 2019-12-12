В Севастополе после Нового года будут принимать ёлки на переработку

На местах проведения ёлочных базаров в Ленинском районе 25 января с 12:00 до 14:00 будет организован сбор новогодних ёлок.

Акцию «Ёлки, палки и щепа» организуют участники экологического движения севастопольского политехнического лицея «ЭкоДвиж». Они соберут отслужившие деревья и отправят на переработку.

Ёлки измельчат с помощью специальных дробилок, получившуюся щепу будут использовать как подстилку и подкормку для животных, находящихся в специализированных центрах Севастополя, а также в качестве удобрения для почвы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь