В Севастополе после проверки возобновили выдачу социальных подарков

После информации общественной организации «Севастопольские мамы» в департаменте социальной защиты города провели проверку качества конфет в подарках, которые сейчас вручают детям из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидам и сиротам. Проверка документов показала, что всё соответствует закупочной декларации. Сами конфеты на экспертизу, судя по всему, не отправляли.

Вот, что смутило и насторожило общественниц: «Внимательно посмотрев спецификацию мы обнаружили всего 2 мини-конфеты, которые были заявлены как шоколадные производства ООО Невский кондитер. Посмотрели их внутри и прочитали состав и поняли, что шоколад и то, что по документам Департамента соцзащиты проходит «как шоколад» для севастопольских детей – это две большие разницы. Пальмовое масло, заменитель растительного происхождения и ароматизатор. Шоколадом эти конфеты даже и не пахнут. Общий вес этих псевдо-шоколадных конфет – 18 грамм. Зато карамели в новогоднем подарке Департамента соцзащиты мы насчитали 27 штук (возможно 28, так как одна конфета была упакована некачественно) общим весом 184 грамма (фото 2). Это практически треть общего веса подарка (698 грамм), который согласно спецификации уменьшился на 50 грамм. Как-то странно, заявленные изначальные требования о половине шоколадных конфет трансформировались в массивную карамельную субстанцию. Состав многочисленной карамели также оставляет желать лучшего для наших детей – мальтодекстрин, заменитель молочного жира, молокосодержащие продукты».

В департаменте соцзащиты обратили внимание на формулировку в претензии, там объяснили, что слово “шоколад” в закупке не фигурирует, там было написано про какао-порошок. Выдача подарков сегодня возобновилась, их осталось 3,5 тысячи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь