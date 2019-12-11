В Севастополе после ремонта открылся ещё один сквер

11 декабря 2019     16
В Севастополе после ремонта открылся ещё один сквер

После реконструкции открыт очередной сквер. На этот раз – на улице Косарева.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» и соглашения между Москвой и Севастополем. О том, что сделано, рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Сквер выполнен на семи тысячах квадратных метров. Обеспечена доступность для маломобильных групп, пандусы, уклоны, переходы. Более 30 миллионов рублей затрачено на мероприятия по благоустройству, четыре тысячи квадратных метров брусчатки», – отметил он.

По словам Горлова, все запланированные к ремонту на этот год общественные пространства практически завершены. «В соответствии с контрактом идёт приёмка. Она должна быть не более 15 дней. Мы будем готовы к новогодним праздникам все уже скверы открыть», – добавил чиновник.

Качество работ севастопольцы оценивают положительно. Единственное, что вызвало нарекания – высота и угол наклона спинок новых скамеек. В департаменте городского хозяйства на это ответили, что они антивандальные, и сконструированы таким образом, чтобы нельзя было сидеть наверху, ставя ноги на сиденья. Ещё одним методом борьбы с вандализмом должна стать установка системы видеонаблюдения. Оплатить её, а также мощение плиткой дорожки от сквера к местному торговому центру согласился один из предпринимателей.

Вместе с депутатами новый сквер на улице Косарева проинспектировали активисты ОНФ и представители исполнительной власти. В департаменте городского хозяйства рассказали – на следующий год в Севастополе запланировано обновление порядка 15 скверов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Ялтинский охотник оштрафован за нарушение правил перевозки оружия
Ялтинский охотник оштрафован за нарушение правил перевозки оружия

Сотрудники Госавтоинспекции выявили в Ялте автомобиль, водитель которого нарушил правила транспортировки оружия. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по …


Как чиновники Севастополя издеваются над детьми: несладкие подарки от департамента соцзащиты (ФОТО)
Как чиновники Севастополя издеваются над детьми: несладкие подарки от департамента соцзащиты (ФОТО)

Защищать детей – это не только про 1 июня. Забота о детях – это про каждый день и в особенности …


В Севастополе после ремонта открылся ещё один сквер
В Севастополе после ремонта открылся ещё один сквер

После реконструкции открыт очередной сквер. На этот раз – на улице Косарева. Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Комфортная …


Черноморцы разгромили новочеркассцев на Кубке по волейболу
Черноморцы разгромили новочеркассцев на Кубке по волейболу

В Севастополе сегодня стартовал Кубок Южного военного округа по волейболу. Торжественное открытие состоялось на стадионе “Металлист”. В соревнованиях принимают участие …


Детский сад откроют в бывшем здании спецшколы в Омске
Детский сад откроют в бывшем здании спецшколы в Омске

В муниципальную собственность Омска переданы здания бывшей спецшколы в Амурском поселке. Там планируют открыть детский сад и начальную школу. Учебный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты