В Севастополе после ремонта открылся ещё один сквер

После реконструкции открыт очередной сквер. На этот раз – на улице Косарева.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» и соглашения между Москвой и Севастополем. О том, что сделано, рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Сквер выполнен на семи тысячах квадратных метров. Обеспечена доступность для маломобильных групп, пандусы, уклоны, переходы. Более 30 миллионов рублей затрачено на мероприятия по благоустройству, четыре тысячи квадратных метров брусчатки», – отметил он.

По словам Горлова, все запланированные к ремонту на этот год общественные пространства практически завершены. «В соответствии с контрактом идёт приёмка. Она должна быть не более 15 дней. Мы будем готовы к новогодним праздникам все уже скверы открыть», – добавил чиновник.

Качество работ севастопольцы оценивают положительно. Единственное, что вызвало нарекания – высота и угол наклона спинок новых скамеек. В департаменте городского хозяйства на это ответили, что они антивандальные, и сконструированы таким образом, чтобы нельзя было сидеть наверху, ставя ноги на сиденья. Ещё одним методом борьбы с вандализмом должна стать установка системы видеонаблюдения. Оплатить её, а также мощение плиткой дорожки от сквера к местному торговому центру согласился один из предпринимателей.

Вместе с депутатами новый сквер на улице Косарева проинспектировали активисты ОНФ и представители исполнительной власти. В департаменте городского хозяйства рассказали – на следующий год в Севастополе запланировано обновление порядка 15 скверов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь