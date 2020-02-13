В Севастополе построят ещё один крытый бассейн

Строители завершают демонтаж старого спорткомплекса имени 200-летия Севастополя. Они полностью разобрали здание бывшего физкультурного диспансера и бассейн.

Работы на объекте начались в конце января. К ним приступила крымская компания «Асгард», которая занималась реконструкцией стадиона «Таврия» в Симферополе. С подрядчиком заключён контракт на 1,6 миллиарда рублей. На первом этапе на объекте работали 25 специалистов и восемь единиц спецтехники.

«Освобождение строительной площадки от мусора после демонтажных работ. Дальше земляные работы, на следующей неделе мы выполним подготовку под первые ленточные фундаменты трибун. Планируем в марте начать свайное поле бассейна», – рассказал начальник участка реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя Сергей Бурлак.

Все работы разделили на три этапа. Первым возведут универсальный стадион с теннисными кортами, волейбольными площадками и трибунами для 2000 зрителей. Затем построят крытый 50-метровый бассейн с вышкой для прыжков в воду. Эти объекты должны быть готовы до конца года. А в 2021 году начнётся третий этап. Власти города пообещали построить дополнительный открытый бассейн для водного поло. Его концепцию ещё только разрабатывают, затем её передадут на согласование в Министерство спорта. Финансирование планируют получить в рамках Федеральной целевой программы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь