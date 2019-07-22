В Севастополе построят новый роддом, поликлинику и две подстанции скорой помощи

22 июля 2019     19
В Севастополе построят новый роддом, поликлинику и две подстанции скорой помощи

В Севастополе появятся две новые подстанции скорой помощи: одна – на проспекте Острякова, вторая – на Фиоленте. Также в городе по соглашению с Москвой и за счет финансирования столичного правительства будет построен роддом.

В бухте Казачьей к 2021 году возведут новую поликлинику стоимостью в 465 млн рублей, сообщил сегодня на аппаратном совещании в правительстве и.о. заместителя губернатора Иван Кусов. Недострой будут сносить.

Около 4 тысяч детей, которым еще нет трех лет, ждут своей очереди в детский сад. До конца этого года в городе должны быть сданы 5 садиков. Для трех из них на улицах Шевченко, Симонок и в селе Орлином – строят новые здания, еще в двух проходит капитальный ремонт – это детский сад №127 и садик на улице Николая Музыки. Два последних не вызывают сомнений в сроках сдачи, новострои под угрозой срыва графиков, добавил Кусов.

Самую большую тревогу вызывает детский сад на улице Шевченко. Контракт с прежним подрядчиком расторгнут. Более того, некоторые несущие балки там установлены с нарушением правил, и их придется демонтировать.

В Орлином, по словам и.о. заместителя губернатора, подрядчик надежный, срок сдачи здания – первое сентября.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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