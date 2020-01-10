В Севастополе потеплеет до +10

10 января 2020     15
В Севастополе потеплеет до +10

Предстоящие выходные в Севастополе будут пасмурными, немного дождливыми, но зато теплыми. В субботу днем до +10, в воскресенье – до 8 градусов тепла. Правда, при этом усилится ветер – порывы будут достигать 10 м/с.

В понедельник снова немного похолодает – столбик термометра опустится до +5, но со вторника снова пойдет в рост, и всю следующую неделю он продержится на отметках в +7…8 градусов, сообщает Гисметео. По ночам тоже сохранится плюсовая температура. Небо в эти дни будет затянуто тучами и лишь в среду, 15 января, выглянет солнце.

Такая теплая зима сейчас наблюдается не только на юге, но также в центре России и Поволжье. В новогодние праздники в Севастополе даже появились первоцветы

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно
В Севастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно

ВСевастополе нашли способ сэкономить 7 млн рублей ежегодно. Об этом сообщил на совещании вице-губернатор Алексей Парикин. «С приобретением здания для Контрольно-счетной палаты нам, как планировалось, удастся …


В России могут появиться «танковые оппозиционеры»
В России могут появиться «танковые оппозиционеры»

Директор игры World of Tanks Вячеслав Макаров собирается создать в России свою политическую партию под названием «Партия прямой демократии». Первый учредительный съезд …


Сотрудники Водоканала переснимут все показания водомеров в домах севастопольцев
Сотрудники Водоканала переснимут все показания водомеров в домах севастопольцев

Водоканал Севастополя просит горожан проявлять бдительность во время визитов к ним домой работников предприятия для фиксации контрольных показаний счётчиков воды. …


В Севастополе потеплеет до +10
В Севастополе потеплеет до +10

Предстоящие выходные в Севастополе будут пасмурными, немного дождливыми, но зато теплыми. В субботу днем до +10, в воскресенье – до …


Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом

Лидер Тамбовской организованной преступной группировки (ОПГ), также называемый «ночным губернатором» Санкт-Петербурга, Владимир Барсуков (Кумарин) прибыл в лечебную исправительную колонию в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты