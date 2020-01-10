В Севастополе потеплеет до +10

Предстоящие выходные в Севастополе будут пасмурными, немного дождливыми, но зато теплыми. В субботу днем до +10, в воскресенье – до 8 градусов тепла. Правда, при этом усилится ветер – порывы будут достигать 10 м/с.

В понедельник снова немного похолодает – столбик термометра опустится до +5, но со вторника снова пойдет в рост, и всю следующую неделю он продержится на отметках в +7…8 градусов, сообщает Гисметео. По ночам тоже сохранится плюсовая температура. Небо в эти дни будет затянуто тучами и лишь в среду, 15 января, выглянет солнце.

Такая теплая зима сейчас наблюдается не только на юге, но также в центре России и Поволжье. В новогодние праздники в Севастополе даже появились первоцветы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь